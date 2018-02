BMW hat im Januar inklusive der Kleinwagenmarke Mini weltweit 169 538 Autos und damit 3,8 Prozent mehr als vor einem Jahr verkauft, teilte der Autobauer am Dienstag mit. Von der Stammmarke BMW wurde der Konzern 148 400 Autos los – plus 3,4 Prozent. Noch stärker konnten indes die Konkurrenten zulegen. Mercedes-Benz hatte im Januar 193 414 Wagen verkauft (plus 8,4 Prozent). Selbst die zuletzt im Rennen der Oberklasse hinten liegende VW-Tochter Audi lag mit 149 100 Autos knapp vor BMW.DPA-BILD: