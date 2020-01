BMW: Nur noch mit Ökostrom?

BMW will seine weltweit 23 Autofabriken komplett auf grünen Strom umstellen. Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic sagte der „Automobil-Produktion“: „Noch in diesem Jahr werden wir in unseren Werken weltweit ausschließlich Strom aus regenerativen Energiequellen beziehen, also zu 100 Prozent.“ Die BMW-Werke verbrauchen jährlich rund 5,2 Mio. Megawattstunden Strom, sagte ein Sprecher – etwa so viel wie zwei Millionen Haushalte. Schon heute kämen 80 Prozent des Stroms in BMW-Werken aus erneuerbarer Energie.DPA-BILD: