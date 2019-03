BMW will zwölf Milliarden Euro einsparen

BMW rechnet 2019 mit einem weiteren Gewinnrückgang, will im Gegensatz zu anderen Autoherstellern aber keine Stellen abbauen. Stattdessen werde BMW wenig gefragte Modell- und Motorvarianten aus dem Angebot streichen, die Fahrzeugentwicklung stärker digitalisieren, den Vertrieb straffen und so in den nächsten vier Jahren zwölf Milliarden Euro einsparen, sagte am Mittwoch Vorstandschef Harald Krüger (hier vor der Studie „Vision iNext“). Zugleich widersprach er der Forderung von VW-Vorstandschef Herbert Diess, alle Fördermittel auf Batterieautos zu konzentrieren. „Wo ich ganz klar anderer Meinung bin, ist Technologieoffenheit“, sagte Krüger. Die Entwicklung in verschiedenen Teilen der Welt sei sehr unterschiedlich.dpa-BILD: