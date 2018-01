Bochum /Emden Der Indus-triekonzern Thyssen-Krupp hält trotz Widerstand in der Region daran fest, seinen Standort in Emden zu schließen. Die Geschäftsführung habe sich aber mit Betriebsrat und IG Metall darauf verständigt, den Arbeitnehmervertretern bis 31. Januar Zeit zu geben, ein Alternativkonzept vorzustellen, sagte ein Thyssen-Sprecher am Freitag am Rande der Hauptversammlung in Bochum. Zuvor hatte Emdens Oberbürgermeister Bernd Bornemann (SPD) auf der Hauptversammlung um den Erhalt des Standorts von Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) gekämpft.

Der Konzern hatte schon 2017 angekündigt, die rund 220 Emder Arbeitsplätze an die drei Hauptstandorte Kiel, Hamburg und Bremen zu verlagern. Jedem der Mitarbeiter aus Emden soll ein Arbeitsplatzangebot an einem dieser Standorte gemacht werden. Nach dem Verkauf der Emder Nordseewerke ist nur noch die TKMS-Konstruktionsabteilung an dem ehemaligen Werftstandort von Thyssen-Krupp in der Hafenstadt.

In einer ungewöhnlichen Rettungsaktion hatte Bornemann sich das Stimmrecht für 27 000 Aktien übertragen lassen, um auf der Hauptversammlung sprechen zu können. TKMS sei die „letzte verbliebene Schiffbauaktivität von Thyssen-Krupp am Standort Emden“, sagte er zu den Aktionären. Er könne den systematischen Arbeitsplatzabbau ohne klare inhaltliche Begründung nicht nachvollziehen – denn die Auftragslage sei gut. Der Betriebsrat begrüßte die Aktion Bornemanns, viele der Stimmrechte stammten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern.

Der Thyssen-Sprecher betonte, TKMS stehe in einem immer stärker werdenden globalen Wettbewerb: „Dem müssen wir uns stellen.“ Es bleibe aber das Ziel, zu einer für alle Seiten tragfähigen und fairen Lösung zu kommen.

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung stand derweil die scharfe Kritik von Großaktionären am Kurs von Thyssen und Forderungen nach Zerschlagung. Konzernchef Heinrich Hiesinger verteidigte den Kurs des Unternehmens und sprach sich für einen Erhalt des Unternehmens als Ganzes aus. „Mit unserer strategischen Weiterentwicklung sind wir angetreten, die Geschäfte von Thyssen-Krupp zukunftsfähig zu machen. Gleichzeitig wollen wir die Größe und die Gemeinschaftsvorteile nutzen, um jedes einzelne Geschäft profitabler zu machen“, sagte Hiesinger.