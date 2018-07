Mehr angemeldete Haushaltshilfen

Bochum In deutschen Haushalten arbeiten immer mehr offiziell angemeldete Haushaltshilfen. „Wir haben jedes Jahr einen leichten Zuwachs um einige Prozent. Der Trend geht weiter“, sagte ein Sprecher der bundesweit zuständigen Minijob-Zentrale in Bochum. Vor 14 Jahren seien es nur 90 000 gewesen, bis Ende März 2018 habe sich die Zahl auf 302 000 Menschen erhöht. Die Minijobber sicherten sich mit der Anmeldung einen legalen Arbeitnehmerstatus mit Unfallschutz. Drei Millionen Haushaltshilfen und damit die große Mehrheit arbeiteten allerdings weiter schwarz, so der Sprecher.