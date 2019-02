Bieter-Wettstreit um Oslos Börse

Bodenheim Der europäische Börsenbetreiber Euronext hat sein Gebot für die Osloer Börse erhöht. Er heizte den Bieterwettstreit mit dem US-Rivalen Nasdaq an, dem alle anderen Börsen in Skandinavien und dem Baltikum gehören. Euronext erhöhte das Gebot am Montag um 13 auf 158 Kronen je Aktie und bewertet Oslo Børs damit mit etwa 6,8 Milliarden Kronen (700 Millionen Euro). Es liegt damit sechs Kronen pro Aktie höher als das der Nasdaq. Euronext betreibt bereits sechs europäische Börsen.