Trockener Herbst beschert gute Tropfen

Bodenheim Nach dem Ende der Hauptlese haben die Winzer im November auch ihre Beerenauslesen weitgehend abgeschlossen. Dank des warmen und trockenen Herbstes holten sie diesmal ungewöhnlich süße Moste in den Keller. Den höchsten Oechsle-Grad – also das Maß für den Zuckergehalt im Traubensaft – erzielte in einer Umfrage des Deutschen Weininstituts zu Trockenbeerenauslesen das Weingut Dr. Hermann in Erden an der Mosel mit 321 Grad. „Das ist schon außergewöhnlich hoch“, sagte Weininstitutssprecher Ernst Büscher in Bodenheim bei Mainz.