Gewalt An Schulen In Nordenham Jeder zweite Schüler ist Opfer von Mobbing

Gewalt an Schulen ist auch in Nordenham keine Seltenheit. Laut der Kriminalanalyse des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen liegen die Zahlen in Nordenham sogar über dem landesweiten Durchschnitt.