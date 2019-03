Oldenburg

Oldenburger Energiekonzern Milliarden-Summe – EWE startet Suche nach Investor

Zum Verkauf steht ein Anteil von 26 Prozent an der EWE. Bis 21. März können potenzielle Bieter ihr Interesse bekunden. Sie müssen tief in die Tasche greifen. Der Preis für die Minderheitsbeteiligung dürfte in den Milliarden-Euro-Bereich gehen.