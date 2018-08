Frankfurt/Main (dpa) - Nach den heftigen jüngsten Kursabschlägen können die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst wieder aufatmen.

Der Dax stieg in der ersten Handelsstunde um 0,37 Prozent auf 12.593,03 Punkte. Damit machte er zumindest einen kleinen Teil seiner Wochenverluste wieder gut. Für eine Entwarnung ist es Experten aber noch zu früh.

Auf Wochensicht steuerte der deutsche Leitindex auf ein klares Minus von rund 2 Prozent zu, nachdem er davor vier Wochen in Folge zugelegt hatte. Vor allem am Donnerstag war das Börsenbarometer wegen der drohenden Eskalation im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit unter die Räder gekommen.

Doch am Freitag ließ auch der Druck an den zuletzt gebeutelten chinesischen Handelsplätzen sichtbar nach. Außerdem hatte Apple am Vorabend für gute Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq gesorgt, die ebenfalls unter Negativ-Schlagzeilen gelitten hatte. Der Börsenwert des iPhone-Herstellers erreichte erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar. Das kam auch bei vielen anderen Technologiewerten gut an.

Die deutschen Nebenwerte-Indizes präsentierten sich vor dem Wochenende ebenso freundlich. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,44 Prozent auf 26.850,98 Punkte hoch.

Der Technologiewerte-Index TecDax gewann dank des Rückenwinds von der Nasdaq sogar 1,04 Prozent auf 2915,08 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,18 Prozent auf 3475,48 Punkte zu.

Hierzulande ebbte die Flut von Unternehmenszahlen deutlich ab. Neben dem Dax-Konzern Allianz berichtete lediglich der IT-Dienstleister S&T aus dem TecDax über die Geschäftsentwicklung. Ansonsten dürften noch der anstehende US-Arbeitsmarktbericht sowie Einkaufsmanager-Indizes zum Dienstleistungssektor einen Blick wert sein.

Die Allianz-Titel gewannen 0,48 Prozent. Ein Händler sprach von einem gemischten zweiten Quartal des Versicherers, das sowohl Optimisten als auch Pessimisten Argumente für ihre Einschätzung liefere.