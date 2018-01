Frankfurt/Main (dpa) - Eine abwartende Haltung haben Anleger am deutschen Aktienmarkt eingenommen. Der Dax gab gegen Mittag um 0,19 Prozent auf 13 256,67 Punkte leicht nach.

Der Aktienstratege Christian Schmidt von der Helaba vermutete, "dass sich die Marktteilnehmer im Vorfeld der allmählich Fahrt aufnehmenden US-Quartalsberichtssaison zunächst bedeckt halten".

In der nächsten Woche kommt die Phase der Quartalszahlen in den USA mit Ergebnissen von Schwergewichten wie UnitedHealth, IBM und mehreren Großbanken langsam in Schwung.

Der MDax der 50 mittelgroßen Börsenwerte zeigte sich mit 26 956,20 Zähler quasi unverändert zum Vortag. Der Technologie-Index TecDax legte dagegen um 0,42 Prozent auf 2660,84 Punkte zu.

Aktien von Bayer legten leicht zu. Der Pharma- und Agrochemiekonzern hat ein weiteres großes Aktienpaket von Covestro für 1,8 Milliarden Euro verkauft. Dieser Erlös erleichtere den Leverkusenern die Finanzierung der Rekord-Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto, merkte Expertin Anja Euler von der DZ Bank an.

Aber auch für Covestro sei der Anteilsverkauf positiv. Denn damit verringere sich der Anteil der noch bei Bayer liegenden Covestro-Aktien deutlich. Bayer will sich komplett von der einstigen Kunststoffsparte trennen. Steigt mit den Verkäufen durch Bayer die Zahl der frei handelbaren Covestro-Aktien weiter, dann könnte das Unternehmen in den Dax aufsteigen.

Aktien von Südzucker legten um knapp 1 Prozent zu. Eine höhere Umsatzprognose des Zuckerproduzenten für das Gesamtjahr und gute Gewinne im Zuckergeschäft stützten den Kurs.