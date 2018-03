Frankfurt/Main (dpa) - Eine verhalten freundliche Stimmung hat sich am deutschen Aktienmarkt durchgesetzt. Nach den hohen Kursverlusten in der vergangenen Woche erholte sich der Dax am Vormittag um 0,58 Prozent auf 11.955,63 Punkte.

Auch in Asien hatten die Börsenbarometer nach anfänglichen Verlusten zum Teil wieder ins Plus gedreht.

"Wenn jeder weiter fallende Kurse erwartet, kommt es an der Börse oft genau andersherum", sagte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Das sei auch der Strohhalm, an den sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nun klammerten. Sollte sich der Dax auf dem gegenwärtigen Niveau stabilisieren, könnten wieder Käufer angelockt werden.

Die Analysten vom Börsenmagazin Index Radar nannten die Stabilisierung "bestenfalls eine Pause im Abwärtstrend". Der Dax habe auch nach dem jüngsten Einbruch noch immer Potenzial nach unten und dürfte voraussichtlich noch bis auf 11 400 Punkte nachgeben.

Am Freitag hatte der deutsche Leitindex aus Furcht vor den Folgen eines weltweiten Handelskonflikts die Talfahrt beschleunigt und war zeitweise auf den tiefsten Stand seit Februar 2017 gefallen. In der vergangenen Woche betrug der Verlust gut 4 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Montagmorgen um 0,56 Prozent auf 25.344,43 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,27 Prozent auf 2562,33 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,42 Prozent auf 3311,83 Zähler vor.