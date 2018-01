Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag trotz des wieder stärkeren Euro und Verlusten an den US-Börsen optimistisch gezeigt. Der deutsche Leitindex Dax gewann im frühen Handel 0,50 Prozent auf 13.347,68 Punkte.

Allerdings kommt er nach einem fulminanten Jahresauftakt und einem darauf erfolgten kleineren Rückschlag seit einer Woche nicht wirklich vom Fleck. Die Richtungssuche geht also weiter.

MDax und SDax erklommen indes neue Bestmarken und auch der TecDax erreichte ein neues Hoch seit 2001. Zuletzt legte der Index der 50 mittelgroßen Unternehmen um 0,46 Prozent auf 27.334,27 Punkte zu. Der SDax, der die geringer kapitalisierten Standardwerte enthält, stieg um 0,44 Prozent auf 12.457,03 Punkte und der Technologie-Index übersprang mit plus 0,64 Prozent erstmals seit 2001 die Marke von 2.700 Punkten.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,24 Prozent auf 3.629,45 Zähler. Der Eurokurs kletterte erneut in Richtung 1,23 US-Dollar und kostete am Vormittag 1,2275 Dollar. Je stärker er ist, desto mehr kann er zum Belastungsfaktor für die exportstarken deutschen Unternehmen werden. Als einer der Auslöser für einen Euro-Anstieg gilt die Aussicht auf den Start von Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD. Ob dies jedoch tatsächlich passieren wird, hängt aktuell stark vom Ergebnis des SPD-Sonderparteitags am Sonntag ab. Vor allem die Jusos sind gegen eine Aufnahme der Verhandlungen.

An der Wall Street war zudem am Vorabend die Rally ein weiteres Mal ins Stocken geraten: Wie bereits am Dienstag kam es im Dow Jones Industrial nach einem neuerlichen Rekordhoch zu Gewinnmitnahmen. Börsenbriefautor Hans Bernecker hatte in den vergangenen Tagen mit Blick auf den hohen Optimismus bereits zur Vorsicht geraten. Sorgen bereitet in den Vereinigten Staaten insbesondere, dass ein Herunterfahren von Regierung und Verwaltung aus finanziellen Gründen weiter auf Messers Schneide steht.

Unter den Einzelwerten legten die Adidas-Papiere weiter zu und gewannen an der Dax-Spitze 2,69 Prozent. Die Aktien von BASF folgten mit plus 2 Prozent und verzeichneten sogar ein Rekordhoch. Dank gut laufender Geschäfte mit Chemikalien machte der Konzern beim Gewinn im Jahr 2017 einen kräftigen Sprung nach vorn. Auch im Geschäft mit Öl und Gas legte BASF zu. Zahlreiche Analysten äußerten sich positiv. Die Anteile der Commerzbank gewanne 1,5 Prozent und profitierten von einer frisch ausgesprochenen Kaufempfehlung der US-Bank Morgan Stanley.

Im MDax brachen dagegen die Titel des Elektronikhändlers Ceconomy nach seinem Zahlenwerk zum ersten Geschäftsquartal 2017/18 rund 12 Prozent ein. Trotz eines holprigen Starts in das neue Geschäftsjahr hält er zwar an seinen Prognosen fest, doch der operative Gewinn war im wichtigen Weihnachtsquartal rückläufig gewesen und die Erlöse währungs- und portfoliobereinigt nur moderat gestiegen.

Die Papiere der Software AG gewannen im TecDax 2,4 Prozent. Wegen der US-Steuerreform rechnet das TecDax-Unternehmen mit einem positiven Einfluss auf seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2018. Auch in den darauf folgenden Perioden werde sich die Steuerentlastung voraussichtlich in einer ähnlichen Größenordnung positiv auf den Gewinn auswirken, hieß es. Im Geschäftsjahr 2017 steht der Steuerersparnis ein einmaliger US-Steuermehraufwand im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich gegenüber.