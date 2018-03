Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich heute wieder leicht erholt. Nach kräftigen Verlusten am Vortag ging es nun wieder moderat nach oben. Allerdings sackte der Kurs immer mal wieder ab, denn vor der US-Leitzinsentscheidung agieren die meisten Anleger eher vorsichtig.

Die aktuellen Daten des ZEW-Instituts hatten dabei kaum Einfluss auf den Handelsverlauf. Wegen Sorgen vor einem globalen Handelskrieg hatten die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten erneut einen Dämpfer erhalten.

Der deutsche Leitindex legte am Nachmittag um 0,30 Prozent auf 12. 253,14 Punkte zu. Der MDax stieg um 0,70 Prozent auf 25.757,71 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,60 Prozent auf 2666,70 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex, der EuroStoxx 50, kam hingegen mit plus 0,10 Prozent kaum vom Fleck.

Am Ende der zweitägigen Sitzung des Fed-Offenmarktausschusses fällt am Mittwoch die Leitzinsentscheidung in den USA. Eine Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte gilt als sicher, weshalb der Fokus auf Signalen der Notenbank über die Anzahl der weiteren Schritte in diesem Jahr liegen wird. Jüngste Äußerungen des neuen Fed-Chefs Jerome Powell hatten Spekulationen über womöglich vier Erhöhungen bis Jahresende befeuert. Bisher gelten drei als ausgemacht.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,37 Prozent am Vortag auf 0,38 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 139,89 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,10 Prozent auf 157,97 Punkte. Der Euro sank und kostete am Nachmittag 1,2273 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2309 (Freitag: 1,2301) Dollar festgesetzt.