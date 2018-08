Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich kraftlos präsentiert. Nach einem weiteren kurzen Ausflug über die 12.700-Punkte-Marke dämmte der Leitindex das Kursplus rasch wieder ein auf zuletzt nur noch 0,06 Prozent beim Stand von 12.655,50 Punkten.

Die deutschen Nebenwerte-Indizes bewegten sich am Mittwoch ebenfalls nur sehr zögerlich vorwärts. So legte der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen um 0,03 Prozent auf 26.797,77 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,20 Prozent auf 2933,37 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,19 Prozent auf 3497,81 Punkte.

Die Bilanzsaison ging zur Wochenmitte weiter, verglichen mit dem Vortag und der prall gefüllten Agenda am morgigen Donnerstag aber mit etwas weniger Geschäftszahlen. Aus dem Dax berichteten der Rückversicherer Munich Re und der Energiekonzern Eon.

Die Auswirkungen von Großschäden sorgten bei den Anlegern von Munich Re für Unmut. Die Aktien verloren am Dax-Ende 2,7 Prozent. Analysten werteten das Quartalsergebnis der Münchener als "etwas enttäuschend" und schwach auf operativer Ebene.

Eon waren zuletzt mit minus 2,6 Prozent der zweitschwächste Wert. Einige Marktteilnehmer hätten wohl beim Ausblick auf mehr gehofft, hieß es aus dem Handel.

Tags zuvor noch mit eineinhalb Prozent am Dax-Ende, gewannen die Anteile der Commerzbank zur Wochenmitte ein halbes Prozent. Dabei wirkte sicher stützend, dass die US-Investmentbank Merrill Lynch die Papiere von "Underperform" auf "Neutral" hochstufte. Top-Wert im Dax waren die Papiere des Chipproduzenten Infineon mit plus 1,5 Prozent.

Vorne im MDax waren Aktien aus der Chemiebranche. So profitierten Lanxess mit plus 5,8 Prozent von der Aussicht auf einen Milliardenbetrag durch den Verkauf des Anteils am Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo an den Partner Saudi Aramco.

Wacker Chemie legten um 3,9 Prozent zu und Brenntag gewannen nach Zahlenvorlage 2,7 Prozent. Dank einer starken Nachfrage in Europa und Asien verdiente der Chemikalienhändler im zweiten Quartal deutlich mehr. Auch die Geschäfte in Nordamerika liefen klar besser, allerdings zehrten dort die ungünstigen Wechselkurse die Zuwächse fast komplett auf. Brenntag sorge mit dem Zahlenwerk für Zuversicht am Markt, schrieb Analyst Daniel Buchta von Mainfirst.

Wenig zuversichtlich waren die Anleger für Fraport gestimmt. Mit einem Minus von 5,1 Prozent reagierten sie enttäuscht auf die aktuellen Geschäftszahlen des Flughafenbetreibers. Die Aktien waren im MDax das Schlusslicht.

Am Rentenmarkt lag die Umlaufrendite unverändert bei 0,21 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 141,07 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,04 Prozent auf 162,09 Punkte. Der Euro fiel unter 1,16 und kostete zuletzt 1,1586 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1602 (Montag: 1,1543) US-Dollar festgesetzt.