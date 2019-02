Cloppenburg/Oldenburger Land

Medizin-Studentin An Der Uni Oldenburg „Ich will Landärztin werden“

Ausbildung zur Chemielaborantin, Kinder bekommen, Abi nachgeholt und Medizin an der Uni Oldenburg studiert: Die 39-jährige Bianca Jacobs schlüpfte über Umwege in den weißen Kittel und will nun eine Lücke schließen.