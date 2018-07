Frankfurt/Main (dpa) - Die vorerst abgewendete Eskalation des amerikanisch-europäischen Handelsstreits hat den deutschen Aktienmarkt beflügelt. Der Dax schloss mit einem Plus von 1,83 Prozent auf 12.809,23 Punkte unweit seines Tageshochs.

Der entscheidende Kurstreiber - allen voran im Autosektor - war das Ergebnis des Krisentreffens von US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Vorabend, bei dem sich beide Seiten überraschend auf einen Plan zur Beilegung des Zollkonflikts verständigt hatten.

In der zweiten Börsenreihe folgten die Indizes dem Dax mit etwas weniger Schwung. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,96 Prozent auf 26.942,93 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,57 Prozent auf 2932,41 Punkte vor.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone und der Pariser Leitindex Cac 40 gewannen ungefähr 1 Prozent an Wert. In London hinkte der FTSE 100 dem Umfeld mit einem nur knappen Plus etwas hinterher. Als der Handel in Europa schloss, lag das New Yorker Kursbarometer Dow Jones Industrial mit etwa einem halben Prozent im Plus.

Trump und Juncker wollen nun Gespräche über die komplette Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter in Gang bringen. Mögliche Zölle auf die Einfuhr von europäischen Autos in die USA sind damit nach Auffassung der EU vorerst vom Tisch. Die Autoaktien profitierten davon, allen voran jene von BMW mit einem Anstieg um 4,42 Prozent und knapp dahinter Volkswagen mit einem Aufschlag von etwa 4 Prozent.

Daimler hinkten anfangs nach der eigenen Zahlenvorlage dem positiven Branchenumfeld etwas hinterher, schlossen aber nach einem vermeldeten Konzernumbau letztlich auch mit einem Plus von 2,8 Prozent.

Weitere Zahlenvorlagen von Dax-Konzernen stießen auf gemischtes Feedback der Anleger. Mit einem Minus von 0,82 Prozent waren die Papiere der Deutschen Börse einer der wenigen Dax-Verlierer, während jene von Covestro um 2,35 Prozent vorrückten. Beim Börsenbetreiber sprachen Händler von Gewinnmitnahmen, während der Kunststoff-Produzent mit angehobenen Jahresprognosen überzeugte.

Im MDax gehörten Airbus-Papiere und jene von Wacker Chemie mit Aufschlägen von etwa 4 Prozent zu den gefragtesten Aktien - beide mit dem Rückenwind gut aufgenommener Quartalszahlen.

Ganz anders das Bild bei Kion, wo die Resultate von den Anlegern mit einem Kursverlust von 4,4 Prozent quittiert wurden. Noch trüber ging es im MDax jedoch bei den Puma-Aktien zu, die am Indexende um 7,8 Prozent abrutschten. Der Sportartikelhersteller enttäuschte mit seinem Ausblick die hoch gesteckten Erwartungen.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,19 Prozent am Vortag auf 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,11 Prozent auf 141,10 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,12 Prozent auf 162,21 Punkte zu.

Nachdem die EZB-Präsident Mario Draghi energisch betonte, dass die Zinsen noch lange Zeit auf einem extrem tiefen Niveau verharren werden, gab der Euro nach. Zuletzt wurde 1,1652 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt. Die EZB hatten den Referenzkurs zuvor auf 1,1716 (Mittwoch: 1,1690) US-Dollar festgesetzt.