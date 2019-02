Frankfurt/Main (dpa) - Gute Nachrichten aus dem Bankensektor und Rückenwind aus Übersee haben den deutschen Aktienmarkt wieder angetrieben.

Der Leitindex Dax übersprang am Montag die viel beachtete Marke von 11.000 Punkten und beendete mit einem Gewinn von 0,99 Prozent auf 11.014,59 Punkte seine jüngste kleine Verlustserie. Für den MDax, den Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen, ging es um 1,17 Prozent auf 23.476,46 Punkte nach oben.

In China hatte es an den Handelsplätzen nach einer feiertagsbedingt mehrtägigen Pause zum Wochenstart kräftige Gewinne gegeben. Im Hinterkopf haben die Anleger aber einen weiteren möglichen Regierungsstillstand in den USA. Im Streit um die Finanzierung einer von US-Präsident Donald Trump geforderten Mauer an der Grenze zu Mexiko wachsen die Sorgen vor einem erneuten "Government Shutdown".

Bankenwerte notierten europaweit fest. Ermutigende Anzeichen für die Kapitalausstattung bei einigen südeuropäischen Brancheninstituten hatten hier die Aktionäre risikofreudiger agieren lassen. Im Dax gewannen Deutsche Bank 2,4 Prozent. Im MDax zogen an der Index-Spitze die Anteilscheine der Commerzbank um mehr als 4 Prozent an. Händlern zufolge profitierten sie vom Rückenwind des positiven Branchenumfelds.

Zudem kletterten im Dax die Papiere der Deutschen Post um 2,45 Prozent nach oben. Das Bundeswirtschaftsministerium will eine Verordnung ändern, auf deren Basis die Post das Briefporto deutlich stärker anheben könnte als bisher. Branchenkreisen zufolge könnte das Porto für einen Standardbrief von aktuell 70 Cent auf 85 bis 90 Cent steigen.

Spannend bleibt auch die Kursentwicklung bei Wirecard. Nach ihrem erneuten Rutsch am Freitag um mehr als 12 Prozent waren sie an diesem Montag nun mit plus 6,55 Prozent der Top-Wert im Dax. Der Kurs hatte in der vergangenen Woche nach Berichten der "Financial Times" zu internen Untersuchungen rund um angebliche Bilanzierungsverstöße eines Mitarbeiters in Singapur deutlich gelitten. Wirecard hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen.

Mit Blick auf die Berichtssaison verarbeiteten die Anleger die endgültigen Zahlen von Carl Zeiss Meditec. Die Anteilscheine des Medizintechnikers stiegen um rund 1 Prozent. Zudem legten die Aktien des Werkzeugmaschinenherstellers DMG Mori - ebenfalls nach Geschäftszahlen - um knapp 1 Prozent zu.

Sehr schwach mit minus 7,55 Prozent zeigten sich am Ende des Kleinwerte-Index SDax die Borussia-Dortmund-Papiere. Nach dem Unentschieden am Wochenende und dem Sieg des FC Bayern war der Vorsprung der Westfalen in der Bundesliga-Tabelle etwas zusammengeschmolzen.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,96 Prozent höher bei 3165,61 Punkten. Für den Pariser Leitindex Cac 40 und den Londoner FTSE 100 ging es ähnlich deutlich nach oben. Der Dow Jones Industrial hingegen lag zum Handelsschluss in Europa leicht im Minus.

Am Rentenmarkt bewegte sich die Umlaufrendite wie am Freitag bei minus 0,01 Prozent. Der Rentenindex Rex stagnierte bei 142,55 Punkten. Der Bund-Future sank um 0,27 Prozent auf 166,21 Punkte. Der Eurokurs fiel und lag zuletzt bei 1,1278 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1309 (Freitag: 1,1346) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8843 (0,8814) Euro gekostet.