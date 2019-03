Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat an seine Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Größere Sprünge blieben dem deutschen Leitindex am letzten Handelstag des Monats aber bislang versagt, denn die Anleger scheuen weiter die Hürde von 11.500 Punkten.

Nach einem morgendlichen Wochenhoch bei gut 11.499 Zählern dämmte der Dax seine Gewinne bis zum Mittag ein. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,29 Prozent auf 11.461,50 Punkte auf der Anzeige.

Auch der Index der mittelgroßen Werte MDax kam über einen moderaten Gewinn nicht hinaus - zuletzt stand er um 0,23 Prozent höher bei 24. 606,25 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,38 Prozent vor.

Im Dax verschaffte ein winkender Großauftrag für die Marinesparte aus Brasilien dem Thyssenkrupp-Papier Auftrieb. Die Aktie legte an der Index-Spitze um mehr als ein Prozent zu - allerdings kommen die Papiere auch vom tiefsten Stand seit Juni 2012.

Trotz eines Dementis konnten sich Wirecard-Papiere nicht dem Sog eines neuerlichen negativen Berichts der "Financial Times" erwehren: Die Papiere notierten mit mehr als sieben Prozent Minus am Dax-Ende. Die Aktien waren am Dienstag hochgeschossen, nachdem das Unternehmen sich im Zusammenhang mit von der Zeitung erhobenen Vorwürfen entlasten konnte.

Wegen des Dividendenabschlags von 70 Cent je Aktie waren die Papiere der Deutschen Telekom am Freitag rein optisch unter den Dax-Schlusslichtern. Eine Verkaufsempfehlung der Commerzbank warf am MDax-Ende die Papiere des Medizintechnikherstellers Carl Zeiss Meditec nach ihrer jüngsten Erholung um mehr als fünf Prozent zurück.