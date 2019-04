Oldenburg/Frechen

Oldenburger Fotodienstleister Plant Übernahme Cewe will Wandbild-Spezialist kaufen

Rund 30 Millionen Euro will der Oldenburger Fotodienstleister in die Übernahme von „WhiteWall“ investieren. Wie kommen die Pläne von Cewe an der Börse an?