Oldenburg

Leben In Kreyenbrück Das neue „Kultkneipchen umme Ecke“

Ein ganzer Stadtteil Oldenburgs steckt mitten im Wandel. Ein ganzer? Nein! Die Porzellan-Pinkelrinne in der Klingenberg Klause bleibt, so wie sie ist. Und das aus gutem Grund. Nach dem großen Kneipensterben gibt’s in Kreyenbrück schließlich nicht mehr allzu viele persönliche Anlaufpunkte dieser Art. Wir waren dabei, als ältere Herren hier am Samstag die Hüllen fallen ließen - und sich trotzdem allgemeine Glückseligkeit breit machte.