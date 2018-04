Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Dienstag nach unentschlossenem Start ein Stück weit in die Gewinnzone abgesetzt. Kurz vor der Veröffentlichung des Ifo-Index kletterte der Leitindex über die 12 600-Punkte-Marke. Dann rückte er um 0,32 Prozent auf 12612,68 Punkte vor.

Der Ifo-Index hat den Dax per Saldo zunächst kaum bewegt. Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im April den fünften Monat in Folge eingetrübt. Das Geschäftsklima fiel um 1,2 Punkte auf 102,1 Zähler, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet, aber nur auf 102,8 Punkte. Trotz des erneuten Rückschlags bleibt das Ifo-Geschäftsklima auf einem vergleichsweise hohem Niveau.

Die mittelgroßen Werte im MDax hinkten dem Dax mit einem nur knappen Plus von 0,08 Prozent auf 26 073,21 Punkte etwas hinterher. Trübe ging es unter den Technologiewerten zu, weil dort weiterhin Sorgen um die Smartphone-Nachfrage den Chipsektor und damit zusammenhängende Unternehmen belasten. Der TecDax büßte 0,89 Prozent auf 2622,51 Punkte ein.

Zuvor hatten an den asiatischen Börsen bereits die Kurszuwächse überwogen. Besonders an den Börsen in China hatte es Rückenwind gegeben, weil die chinesische Regierung Maßnahmen ergreifen will, um eine deutliche Konjunkturabschwächung zu verhindern. Mit Spannung wurde auch auf ein Treffen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit US-Präsident Donald Trump gewartet.

Der Walldorfer Softwarekonzern SAP überzeugte die Anleger mit einer Trendwende bei der Profitabilität: Im abgelaufenen ersten Quartal profitierte er von immer besser laufenden Geschäften mit Mietsoftware über das Internet - und weckte so die Hoffnung, dass endlich die Früchte hoher Investitionen in die Cloud geerntet werden. Die Aktien rückten an der Dax-Spitze um 3,5 Prozent vor.