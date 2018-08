Frankfurt/Main (dpa) - Mit überschaubaren Gewinnen ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Weder Höchstmarken an der US-Technologiebörse Nasdaq noch starke Wachstumszahlen aus den Vereinigten Staaten vermochten die Investoren wirklich aus der Reserve zu locken.

Der Dax pendelte den Tag über um die Schlussmarke vom Dienstag und beendete den Handel mit einem Aufschlag von 0,27 Prozent auf 12.561,68 Punkte.

Analysten wiesen darauf hin, dass sowohl mit Blick auf die weltweiten Handelskonflikte als auch die Verhandlungen um den "Brexit" unverändert große Risiken für die Finanzmärkte bestünden. "Durchaus denkbar, dass Donald Trump zeitnah beim Twittern aktiv bleibt", sagte Jens Klatt von JK Trading. Jederzeit könne der US-Präsident die Handelskonflikte wieder eskalieren lassen.

Besser als der Dax schlagen sich weiter die Indizes der Nebenwerte: Der MDax legte um 0,29 Prozent auf 27.285,54 Punkte zu. Das war der höchste Schlusskurs seit Ende Januar, als der Index auf ein Rekordhoch gestiegen war. Der TecDax rückte um 0,45 Prozent auf 3039,48 Zähler und erreichte ein weiteres Hoch seit dem Jahr 2000.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte um 0,25 Prozent zu. In Paris stieg der Cac 40 ähnlich deutlich, in London dagegen gab der FTSE 100 spürbar nach.

Bei den Einzelwerten sorgten die Aktien von Tele Columbus für Furore. Trotz einer Gewinn- und Umsatzwarnung des Kabelnetzbetreibers schnellten die Titel um fast 30 Prozent nach oben, denn die Aktionäre hatten noch Schlimmeres erwartet. Allein im August hatten die Papiere rund die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Im Jahresverlauf sind sie mit einem Minus von 70 Prozent das Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax.

Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) knüpften mit einem Plus von 2,38 Prozent an die Vortagesgewinne an und waren damit Spitzenreiter im Dax. Am Dienstag hatte eine Kaufempfehlung der britischen Bank HSBC den Papieren des Dialysespezialisten Rückenwind verliehen.

Die Aussicht auf ein Erreichen der Jahresziele der RTL Group sorgte an der Börse für Erleichterung. Nach einem laut Analysten starken zweiten Quartal schnellten die Papiere in der Spitze um fast 10 Prozent nach oben. Im Verlauf des Tages gaben die Aktien einen Großteil der Gewinne wieder ab und schloss noch gut 2 Prozent im Plus.

Die Aktien der Medizintechnik-Unternehmen Sartorius und Siemens Healthineers erklommen Rekordhochs. Sartorius legten um knapp 5 Prozent zu und Siemens Healthineers um 1,23 Prozent. Händler werteten die Kursrekorde als weiteren Beleg für die Attraktivität der Branche für Investoren.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,18 Prozent am Vortag auf 0,20 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,10 Prozent auf 141,07 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,20 Prozent auf 162,21 Punkte. Der Euro notierte kaum verändert bei zuletzt 1,1698 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1660 (Dienstag: 1,1710) festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8576 (0,8540) Euro gekostet.