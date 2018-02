Frankfurt/Main (dpa) - Die weiterhin erhöhten Anleiherenditen und der starke Euro haben dem Dax erneut zugesetzt. Auch aus Übersee kam keine Unterstützung: An der Wall Street zeichnete sich eine schwache Handelseröffnung ab.

Der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung ließ die Aktienkurse dies- wie jenseits des Atlantik indes kalt. Am Nachmittag verlor der deutsche Leitindex 1,24 Prozent auf 12.842,23 Punkte - zwischenzeitlich war es sogar noch deutlicher bergab gegangen. Damit knüpfte er an den Kursrutsch vom Vortag an und steuert nicht nur auf einen satten Wochenverlust von knapp 4 Prozent zu, sondern büßte auch die Gewinne des jungen Börsenjahres komplett ein. Dax-Schlusslicht waren nach enttäuschenden Geschäftszahlen die Aktien der Deutschen Bank.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Freitagnachmittag um 1,60 Prozent auf 26.157,23 Punkte bergab und der Technologiewerte-Index TecDax verlor 1,01 Prozent auf 2612,95 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 1,02 Prozent auf 3540,93 Punkte.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen gingen vor dem Wochenende etwas zurück. Im Umkehrschluss legten die Renditen für die festverzinslichen Wertpapiere leicht zu, was tendenziell die Attraktivität der Anlageklasse Aktie schmälert: Die Umlaufrendite stieg von 0,50 Prozent am Vortag auf 0,51 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,03 Prozent auf 138,84 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,10 Prozent auf 158,00 Punkte.

Druck bekam der Dax auch von der Währungsseite: Der Euro konnte im Tagesverlauf die Marke von 1,25 US-Dollar zwar nicht verteidigen und geriet nach dem US-Arbeitsmarktbericht etwas unter Druck. Er blieb mit 1,2455 Dollar aber auf einem vergleichsweise hohen Niveau, was die Exportchancen deutscher Unternehmen in Ländern außerhalb des Währungsraums beeinträchtigt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,2459 (Mittwoch: 1,2457) US-Dollar festgesetzt.

Das hiesige Nachrichtengeschehen dominierten die schwachen Zahlen der Deutschen Bank. Die Aktien sackten am Dax-Ende um 4,66 Prozent auf 14,086 Euro ab - zeitweise waren sie mit 13,726 Euro so billig wie seit Ende September nicht mehr. Auch mit Blick auf die Kursentwicklung seit Jahresbeginn belegten sie damit den letzten Platz im Leitindex.

Das größte hiesige Geldhaus fuhr 2017 den dritten Jahresverlust in Folge ein. Zudem schrumpften die Erträge - die gesamten Einnahmen der Bank - weiter zusammen. Analystin Magdalena Stoklosa von der Investmentbank Morgan Stanley sprach von einem schwachen Schlussquartal und Jernej Omahen von Goldman Sachs von einer "Schwäche auf breiter Front". Im Investmentbanking laufe man der US-Konkurrenz hinterher, so der Experte.

Ansonsten sorgten Analystenkommentare für Kursausschläge.