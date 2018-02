Frankfurt/Main (dpa) - Angetrieben von weiteren Kursgewinnen an den US-Börsen hat der Dax seine Erholung fortgesetzt. Die jüngst weltweit an den Aktienmärkten noch herrschende Angst vor einem raschen Zinsanstieg rückte in den Hintergrund.

Die Achterbahn an den Börsen sei aber wohl noch nicht vorbei, warnte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Zudem könnte der wieder deutliche Euro-Anstieg bremsend wirken, denn die Gemeinschaftswährung übersprang erneut locker die 1,25 US-Dollar-Marke. Ein starker Euro kann den Warenabsatz heimischer Unternehmen außerhalb der Eurozone erschweren.

Der Dax stieg im frühen Handel um 0,71 Prozent auf 12.434,21 Punkte, womit sich eine Wochenerholung von 2,7 Prozent andeutet. Erst am vergangenen Freitag war der Leitindex mit knapp über 12.000 Punkten auf den tiefsten Stand seit Ende August gefallen. Der MDax legte an diesem Morgen um 0,86 Prozent auf 26.067,69 Punkte zu, der Technologiewerte-Index TecDax kletterte um 0,98 Prozent auf 2559,14 Punkte hoch. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, gewann 0,82 Prozent auf 3417,52 Zähler.

Jüngst starke Wirtschaftsdaten aus den USA hatten heftige Sorgen ausgelöst, dass die Leitzinsen in der weltgrößten Volkswirtschaft und damit auch die Kreditkosten womöglich rascher als bislang erwartet steigen könnten. Steigende Zinsen machen Anleihen von Staaten und Unternehmen gegenüber Aktien attraktiver. Zudem können steigende Zinsen die Konjunkturentwicklung dämpfen.

Seitens der Unternehmen zogen vor allem die Jahreszahlen des Versicherers Allianz Aufmerksamkeit auf sich. Analysten sprachen von "soliden" und "wie erwartet" ausgefallenen Zahlen. Dennoch sackten die Aktien mit minus 1,00 Prozent an das Dax-Ende. Trotz der Hurrikan-Serie und anderer Katastrophen war beim größten Versicherer Europas 2017 der operative Gewinn leicht gestiegen, während der Überschuss sank.

Analystenstimmen gaben im MDax den Papieren von Airbus neuen Schub. Nach dem rund zehnprozentigen Kursgewinn am Vortag stiegen sie nun um ein weiteres Prozent. Nachdem der von Dauerproblemen beim Militär-Transportflugzeug A400M geplagte Flugzeugbauer für 2017 eine Verdreifachung seines Reingewinns bekannt gegeben hatte, äußerten sich zahlreiche Analysten positiv. Kursziele wurden angehoben, das Analysehaus CFRA reihte sich außerdem unter die zahlreichen Häuser, die die Aktie zum Kauf empfehlen.