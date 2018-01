Bommelmützen sollen Umsatz bringen

Gut gelaunt präsentierte eine Mitarbeiterin eines Ausstellers schon bei der Sportartikelmesse in München Bommelmützen. Sie stehen für einen neuen Trend in der Hut-Branche. Er ist auch Thema bei der Düsseldorfer Accessoire-Messe „Date“ (bis 29. Januar). Mit Bommel- und Entenschnabelmützen will die Hutbranche auch im kommenden Winter 2018/2019 gute Geschäfte machen. Bommel aus Wolle, Kunstpelz oder Echtfell seien künftig nicht nur an den klassischen Wollmützen zu finden, sondern auch an Schirmkappen, hieß es. Mit einem Umsatzplus von vier Prozent konnte die Branche laut Zahlen der Gemeinschaft deutscher Hutfachgeschäfte (GDH) auch im vergangenen Jahr wieder deutlich besser abschneiden als der Textilhandel insgesamt. dpa-ArchivBILD: