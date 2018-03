Paketbranche sucht nach Mitarbeitern

Bonn /Berlin Die boomende Paketbranche sucht in Deutschland händeringend nach Mitarbeitern. Wegen des demografischen Wandels und der geringen Arbeitslosenquote werde es für die Firmen immer schwieriger, den steigenden Bedarf an geeigneten Zustellern zu decken, teilte der Bundesverband Paket & Expresslogistik mit. Der Verband vertritt Firmen wie GLS, Hermes und DPD. Vom Marktführer DHL hieß es, vor allem in einigen Ballungsräumen sei es „eine Herausforderung, den Bedarf an gutem Personal zu decken“.

Die Menge der Pakete, die in Deutschland pro Jahr versandt werden, stieg laut Bundesnetzagentur von 2010 bis 2016 um rund 50 Prozent auf 2,522 Milliarden.