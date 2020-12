Corona-Krise trifft Schoko-Nikoläuse

Bonn Die Corona-Krise trifft sogar Schokoladen-Nikoläuse. Die Zahl der in Deutschland hergestellten Weihnachtsmänner aus Vollmilch-, Zartbitter- oder Weißer Schokolade sank in diesem Jahr um 1,3 Prozent auf rund 151 Millionen, teilte der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) am Donnerstag mit. Gründe dafür seien verhaltenere Bestellungen des Lebensmitteleinzelhandels und teilweise Rückgänge im Exportgeschäft.