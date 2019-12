Deutsche Post DHL erhöht Preis für Pakete

Bonn Wer ein Paket verschicken will, muss bei der Deutschen Post DHL künftig tiefer in die Tasche greifen. Zum 1. Januar steigen die Paketpreise für Privatkunden im Schnitt um drei Prozent, teilte der Bonner Konzern am Dienstag mit. Die letzte Preiserhöhung liegt mindestens drei Jahre zurück, für einige Paketarten auch länger.

Die Anhebung fällt unterschiedlich aus. Ein bis zu zwei Kilo schweres, mittelgroßes Päckchen etwa kostet in der Filiale künftig 4,79 Euro (bisher 4,50 Euro). Wer sein Paket online frankiert und nur abgibt, zahlt weniger. Der Versand eines 10-Kilo-Pakets verteuert sich um einen Euro auf 10,49 Euro. Das Unternehmen begründete die Preiserhöhung mit gestiegenen Personal- und Transportkosten.