Bonn /Frankfurt Nach der Einführung eines höheren Portos wirft die Deutsche Post ab sofort nur noch ausreichend frankierte Sendungen in die Briefkästen. Sollte zum Beispiel ein Standardbrief nur mit 70 Cent statt den nötigen 80 Cent frankiert sein, würde er zurückgeschickt oder der Adressat müsste Nachporto bezahlen, sagte ein Post-Sprecher am Donnerstag in Bonn.

Die neuen Preise gelten seit Montag, in den ersten Tagen war die Post aber kulant und stellte auch Sendungen zu, die nur das alte Porto hatten. „Ab sofort akzeptieren wir nur noch die korrekt frankierten Briefe“, sagte der Sprecher.

Derweil könnte Anfang 2020 die nächste Portoerhöhung kommen – dieses Mal für Großkunden, die bei der jüngsten Portoerhöhung zunächst ungeschoren davongekommen waren. Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ unter Verweis auf eine Präsentation der Deutschen Post DHL in ihrer Freitagausgabe berichtet, soll demnach der Preis für einen Standardbrief für die Großversender zum 1. Januar 2020 um 1,6 Cent steigen.