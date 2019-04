Frühlingserwachen bei Pkw bleibt aus

Bonn Zum Frühjahrsstart schwächelt der Automarkt. Mit 623 700 Pkw wechselten im März 2,7 Prozent weniger Fahrzeuge die Besitzer als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Neuzulassungen lag mit 345 500 Einheiten um 0,5 Prozent ebenfalls niedriger als 2018. Insgesamt liegt das erste Quartal 2019 in etwa auf Vorjahresniveau: 0,1 Prozent Plus bei Besitzumschreibungen und 0,2 Prozent Plus bei Neuzulassungen. Laut Kraftfahrt-Bundesamt waren im März 32,4 Prozent der Neuzulassungen mit Dieselantrieb ausgerüstet. Das entspricht 2,7 Prozent Zuwachs.