Bonn Viele Bundesbürger legen keinen Wert auf die Montagszustellung von Briefen. Wie aus einer Yougov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presseagentur hervorgeht, halten 41 Prozent der Befragten die Zustellung am Wochenbeginn für generell überflüssig oder ihnen ist sie egal. Nur ein gutes Viertel (27 Prozent) gab an, dass ihnen der Briefeinwurf an Montagen wichtig ist. Bisher muss die Deutsche Post AG an jedem Werktag Briefe austragen. Allerdings kommen an Montagen nur wenige Briefe an, weil Firmen und Behörden am Wochenende nichts verschicken. Das Bundeswirtschaftsministerium sitzt an einem Gesetz, das die Montags-Zustellpflicht kippen könnte.

An der Online-Umfrage von Yougov hatten gut 2000 Menschen teilgenommen. Verbraucher, die trotz fortschreitender Digitalisierung nichts vom Internet halten und offline leben, sind damit nicht inbegriffen – besonders ihnen dürften physische Briefe weiter wichtig sein. Dennoch ist die Richtung, in die die Befragung weist, bemerkenswert. Zumal ein weiteres Viertel (28 Prozent) angab, das Ende der Montagszustellung für eine gute Idee zu halten – vorausgesetzt, das Briefporto würde dann billiger, schließlich hätte die Deutsche Post AG dann ja auch weniger Arbeit.

In der Politik dominiert bislang die Haltung, die Deutsche Post auch weiter zum Austragen von Briefen an Montagen zu verpflichten – entsprechende Wortmeldungen gab es aus den Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen, Linken und AfD. Die CDU/CSU-Fraktion hielt sich noch zurück. Die FDP-Fraktion ist bisher als einzige für die Abschaffung, dies allerdings unter der Voraussetzung, an Samstagen deutlich mehr Briefe auszutragen als bisher-, um zu verhindern, dass viele an Freitagen aufgegebene Sendungen erst dienstags beim Empfänger sind.

