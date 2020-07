Handelsriese: Vom Buchladen zum Alles-Verkäufer

Bonn Nur einen Klick vom Glück entfernt – oder Unglück. An Amazon scheiden sich die Geister. Vor 25 Jahren ging das Internetkaufhaus online – zunächst als Buchladen. Mittlerweile ist der Konzern vielfältig im Alltag zu finden.

Der heutige Chef Jeff Bezos (56) ist zugleich der Erfinder des Internet-Giganten. Im Sommer 1994 gründete er in Washington amazon.com, wobei der Name ursprünglich ein anderer werden sollte: „Relentless“ stand hoch im Kurs, aber von „unbarmherzig“ – so die Übersetzung – sollen ihm Freunde abgeraten haben. Auch „Cadabra“ war ein Kandidat, doch laut Bezos’ Biografie „Der Allesverkäufer“ klang dies zu sehr nach Kadaver.

1997 an die Börse

Also startet Bezos mit dem an die Kämpferinnen aus der griechischen Mythenwelt erinnernden Namen seinen Siegeszug. Am 16. Juli 1995 ging das erste Buch über die digitale Ladentheke: ein Werk von Douglas R. Hofstadter über das Denken. Hierfür lud Bezos 300 Gäste ein, um seine Schöpfung zu zeigen. Danach öffnete das Unternehmen nach und nach das Angebot für Interessenten. Bis im Oktober 1995 dann die Plattform amazon.com das globale Book-Shopping ermöglichte.

Am 15. Mai 1997 folgte schließlich der Börsengang. Der Schlusskurs am ersten Handelstag lag bei 23 Dollar. Inzwischen ist Amazon ein Börsengigant. Wer damals für 1000 Dollar Anteilsscheine erworben und diese behalten hat, könnte inzwischen mehr als eine halbe Million Dollar besitzen.

Jahr für Jahr wuchs die Firma – Übernahmen von Marktkonkurrenz, mehr Produkte und ganz neue Geschäftsfelder. Nach eigenen Angaben bietet Amazon als Marktführer des Handels im Internet die weltweit größte Auswahl an Büchern, CDs und Videos. Über eine integrierte Verkaufsplattform können andere Unternehmen aber auch ihre Produkte über Amazon anbieten.

Diese Möglichkeit handelt der Plattform jedoch immer wieder Ärger ein, weil Drittanbieter teils fragwürdige oder gar verbotene Produkte vertreiben. So waren schon mal Flaschenöffner mit Bildern des Konzen­trationslagers Auschwitz feilgeboten worden. Der Zentralrat der Juden kritisierte im vergangenen Sommer erhältliche T-Shirts mit Slogans wie „Auch ohne Sonne braun“ oder „Nordische Wut kennt keine Gnade“.

In den Amazon-Richtlinien heißt es: „Verboten ist das Anbieten von Artikeln, die den Nationalsozialismus oder verfassungswidrige Organisationen verherrlichen, unterstützen, gutheißen oder verharmlosen.“ Amazon trage „eine große moralische und gesellschaftliche Verantwortung“, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster. Deutschland ist der wichtigste Auslandsmarkt für Amazon.

Was für den Verbraucher praktisch erscheint, macht dem stationären Buchhandel zu schaffen. Die Marktposition von Amazon ist dominant und die Zahl der Buchhandlungen seit Jahren rückläufig – 2018 gab es bundesweit knapp 4000. Auch andere Branchen stöhnen unter dem wachsenden E-Commerce-Druck, denn gerade in der Corona-Krise wurde noch lieber im Netz geshoppt.

Der Mega-Konzern mit 280 Milliarden US-Dollar Umsatz im vergangenen Jahr sieht sich allerdings oft mit Kritik konfrontiert. Ihm werden Steuervermeidung und Machtmissbrauch vorgeworfen, weil Drittanbieter unter Preisdruck gesetzt werden. Auch das Arbeitsrecht ist häufig im Fokus: So erklärte ein deutsches Gericht, dass die hohe Zahl der Bestellungen in der Vorweihnachtszeit keine Rechtfertigung für Sonntagsarbeit sei.

Mehrere Geschäftsfelder

Online-Handel ist längst nicht mehr das einzige Geschäftsfeld, das die Zentrale in Seattle steuert. „Amazon Music“, „Amazon Pay“, „Amazon Vine“, „Amazon Dash“ und „Fresh“. Oder auch „Amazon Prime Video“: Der Streamingdienst ist gemeinsam mit Netflix und anderen eine der Hauptursachen dafür, dass die Zahl der Videotheken von 2008 bis 2018 von rund 3000 auf rund 430 Betriebe geschrumpft ist.