Bußgelder gegen Autobauer

Bonn /Hannover Das Bundeskartellamt hat wegen Preisabsprachen bei Stahl rund 100 Millionen Euro an Bußgeld gegen Volkswagen, Daimler und BMW verhängt. Die Unternehmen hätten sich von 2004 an beim Einkauf von Langstahl abgesprochen, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Die drei Autobauer haben nach Angaben der Wettbewerbshüter den Sachverhalt anerkannt und einer einvernehmlichen Beendigung des Verfahrens zugestimmt. Den beteiligten Stahlproduzenten, von denen die illegale Praxis ausging, hatte das Kartellamt 205 Millionen Euro an Strafzahlungen auferlegt.

VW zahlt nun mit 48,7 Millionen den größten Anteil. In München bezifferte BMW seinen Anteil auf 28 Millionen Euro, gegen einzelne Mitarbeiter seien keine Bußgelder verhängt worden. Daimler nannte in Stuttgart eine Summe von 23,5 Millionen Euro.