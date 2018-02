Bonn Beim geplanten Umbau der Telekom-Großkundensparte T-Systems hat der Betriebsrat Widerstand angekündigt. Die vom Vorstand erwogene Bildung einer neuen Gesellschaft sei nicht hinnehmbar. Schließlich wäre dies sehr wahrscheinlich der erste Schritt hin zu einem Verkauf, sagte Telekom-Betriebsratschef Josef Bednarski in Bonn. „Die Gründung einer zweiten GmbH muss vom Tisch.“ Der Konzernbereich hat 37 000 Mitarbeiter, davon knapp die Hälfte in Deutschland. Die Sparte steckt seit Langem in der Verlustzone fest, der Umsatz schrumpft.

T-Systems entstand zur Jahrtausendwende. Die Idee dahinter: Klassische Indus­triekonzerne beauftragen die Telekom-Tochter mit IT-Diensten, weil sie selbst keine ausreichenden Kenntnisse haben. Doch der Bedarf der Kunden hat sich gewandelt, ihre Anforderungen steigen, das Geschäft wird kleinteiliger und anspruchsvoller.