Kirschen reichlich und günstig

Bonn Verbraucher können nach einer ersten Ernteschätzung mit einem reichhaltigen Angebot an Süßkirschen aus ihren Regionen rechnen – wenn das Wetter weiter mitspielt. Nach einer Umfrage der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) unter Erzeugergenossenschaften dürfte die sehr gute Ernte des Vorjahres in diesem Jahr sogar leicht übertroffen werden. „Bei den Kirschen sind die Witterungseinflüsse entscheidend. Die sind in allen deutschen Anbauregionen im Moment gut“, sagte der AMI-Bereichsleiter Gartenbau, Helwig Schwartau. Vor dem Hintergrund seien „konsumfreudige Preise“ für die Verbraucher wahrscheinlich.