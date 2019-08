Bonn Die Deutsche Telekom kann vor der angepeilten Milliardenübernahme in den USA weiter auf ihr brummendes Geschäft in Nordamerika setzen. Vor allem die US-Mobilfunksparte sorgte erneut für Schwung bei dem Dax-Konzern. Auch unter dem Strich verdiente man trotz hoher Kosten für Personalabbau im 2. Quartal deutlich mehr als ein Jahr zuvor, wie sie am Donnerstag in Bonn mitteilte. Man sei „sehr zufrieden“ mit dem Geschäftsverlauf, sagte Telekom-Chef Tim Höttges.

Wachstumstreiber waren erneut die USA, wo T-Mobile zweistellige Zuwachsraten verbuchte. Zusammen mit dem Europageschäft sowie Zukäufen in den Niederlanden und Österreich stand im Frühjahrsquartal auf Konzernebene ein Umsatzplus von 7,1 Prozent auf 19,7 Milliarden Euro. Der Gewinn erreichte mit 944 Millionen Euro fast das Doppelte.

Das lag aber auch daran, dass vor einem Jahr der Vergleich im Rechtsstreit um das Mautsystem Toll Collect mit rund 600 Millionen Euro belastetet hatte. Diesmal fielen Sonderkosten vor allem für den Stellenabbau und für die US-Fusion an (u.a. Anwälte).

Im Deutschlandgeschäft und besonders im Europasegment machte die Telekom Fortschritte. Im Inland zogen die Umsätze mit Mobilfunkdiensten um 2,4 Prozent an.

Unter Druck kommt die Telekom durch die Übernahme des regionalen Festnetz-Anbieters Unitymedia durch Vodafone „Wir werden auf diesen stärkeren Wettbewerb reagieren“, sagte Höttges.