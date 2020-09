Lebensmittel: Verwerten und nicht wegwerfen

Bonn Etwa ein Drittel aller weggeworfenen Lebensmittel in deutschen Haushalten sind Obst und Gemüse. Zuviel eingekauft? Nicht mehr ansehnlich? Braune Stellen? Keine Zeit gehabt zum Kochen? Es gibt viele Gründe, warum wir Obst und Gemüse nicht essen und stattdessen in die Mülltonne werfen.

Auf der anderen Seite beklagen viele, dass die Lebensmittelverschwendung zunimmt. Da liegt es nahe, bei sich selbst anzufangen. Etwa mit einer besseren Planung. Was wird in den nächsten Tagen gekocht? Was brauche ich dafür? Welche Mengen? Nur das kommt dann auf einen Einkaufszettel und danach wird eingekauft.

Wenn es dann doch einmal zuviel ist, man unvorhergesehen auswärts gegessen hat, muss man die Reste dennoch nicht wegwerfen. Aus schrumpeligen Äpfeln lässt sich leicht Apfelmus kochen. Aus Gemüseresten kann man noch eine Suppe kochen oder auch das Gemüse nur blanchieren und bis zum nächsten Mal einfrieren. Aus übrig gebliebenem Obst lässt sich schnell ein Fruchtaufstrich zubereiten als Alternative zu gekaufter Konfitüre. Der Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt – man muss es nur machen.