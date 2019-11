Grünes Licht für Großfusion auf Wurstmarkt

Bonn /Nortrup /Cloppenburg Der Wurstmarkt in Deutschland ordnet sich neu: Das Bundeskartellamt hat den Fleischverarbeitern Kemper (Nortrup, u.a. mit Standort in Cloppenburg) und Reinert (Versmold, u.a. mit Standort in Neuenkirchen-Vörden) grünes Licht für die Fusion zum zweitgrößten Wurstwarenhersteller der Bundesrepublik gegeben. „Auch nach der Fusion gibt es für Abnehmer und Lieferanten noch hinreichende Alternativen“, sagte der Präsident des Bundeskartellamtes, An­dreas Mundt. Das neue Unternehmen namens „The Family Butcher“ wird einen Umsatz von mehr als 700 Millionen Euro haben.