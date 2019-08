Ökostrom: Deckelung in Teilbereich

Bonn Beim Ausbau der Windkraftanlagen steuert der Bund einem Papier zufolge etwas um. Von 2020 an sollen in den Küstenländern der Nordsee pro Jahr nur Ausschreibungen für Windräder an Land mit insgesamt 786 Megawatt Strom zugelassen werden, wie es in einem Entwurf der Bundesnetzagentur heißt. Das sind 13 Prozent weniger als bisher. Der Entwurf liegt der Agentur dpa vor.

Kritik an dem Vorhaben kommt von den Grünen. Das Hemmnis sei ein ganz falsches Signal in einer Zeit, in der die Windbranche ohnehin angeschlagen sei, monierte Expertin Julia Verlinden.

Es geht speziell um Gebiete, in dem der Ausbau auch wegen Engpässen im Stromnetz nicht ins Uferlose wachsen sollen. Allerdings war die Deckelung bislang kaum relevant, da relativ wenige Windräder gebaut wurden.