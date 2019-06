Bonn /Oldenburg Das Gemeinschaftsprojekt „Glasfaser Nordwest“ von EWE und Telekom für den Ausbau von schnellem Internet in der Region kommt nicht ganz so schnell in Gang wie geplant. „In der bisher geplanten Form könnte das Gemeinschaftsunternehmen (...) den Wettbewerb behindern und den Internetausbau möglicherweise sogar bremsen, befürchtet das Kartellamt“, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Es gebe „schon intensive Gespräche über Auflagen, mit denen die Deutsche Telekom und EWE ein Veto verhindern wollen“. Kartellamtspräsident Andreas Mundt wird zitiert: „Unter Einbeziehung der Marktteilnehmer prüfen wir derzeit, ob möglicherweise Auflagen zu der Kooperation von Telekom und EWE nötig sind, die einen Zugang Dritter sicherstellen.“ Die Frist für die Prüfung der im März angemeldeten Fusion ist bis zum 21. August verlängert worden.

Bei EWE heißt es dazu auf Anfrage unserer Zeitung: „Die einvernehmliche Fristverlängerung um einen Monat ist ein üblicher Vorgang in einem solchen Verfahren.“ Man sei „in einem konstruktiven Dialog mit dem Amt und selbstverständlich informiert“. Zum laufenden Verfahren könnten aber keine weiteren Auskünfte gegeben werden.

Es geht um bis zu 1,5 Millionen Anschlüsse zu Haushalten und Betrieben im Nordwesten. Rund zwei Milliarden Euro könnten in zehn Jahren investiert werden.