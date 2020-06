Nur noch 25 Städte über Grenzwert

Bonn /Oldenburg Die Luft in Deutschlands Städten wird sauberer. Im vergangenen Jahr überschritten nur noch 25 Städte den Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Quadratmeter für Stickstoffdioxid (NO2) – das gesundheitsschädliche Gas ist der Grund für Diesel-Fahrverbote. 2018 waren die Werte noch in 57 Städten höher gewesen, als die EU erlaubt. Das geht aus einer Auswertung der Daten aus den Ländern vor, die Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium nun vorlegten. In Niedersachsen lagen 2019 nur noch Osnabrück (44 μg/m³) und Hannover (43) über dem Grenzwert. Oldenburg (39) und Hildesheim (34) reduzierten den NO2-Ausstoß hingegen deutlich.

