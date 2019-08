Paketboom beschert Post Umsatzplus

Bonn Die Deutsche Post hat dank des Paketbooms und höherer Preise wieder deutlich bessere Geschäfte gemacht. Der Umsatz mit Paketen sei im Inland im zweiten Quartal um 10,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Konzern am Dienstag in Bonn mit. Positiv auf die Firmenkasse wirkten sich höhere Preise für Pakete aus. Das Betriebsergebnis in der Sparte Post & Paket Deutschland kletterte im Frühjahrsquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 108 auf 177 Millionen Euro.

Die Schwächen im Briefgeschäft konnten mehr als ausgeglichen werden. Doch selbst bei Briefen sind die Aussichten für die Firma positiv, da sie das Porto zum 1. Juli kräftig anheben durfte. Berücksichtigt man den weiteren Rückgang der Briefmenge, kann die Post 2020 grob gesagt 280 Millionen Euro als zusätzliche Einnahmen durch die Portoanhebung einplanen, für dieses Jahr wäre es etwa die Hälfte davon.

Insgesamt kletterte der Konzernumsatz der Deutschen Post DHL im Frühjahrsquartal um drei Prozent auf 15,5 Milliarden Euro.