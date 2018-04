Postler billigen Tarifvertrag

Bonn Der Tarifabschluss bei der Post ist unter Dach und Fach. Die „Verdi“-Mitglieder haben das Angebot des Post-Managements angenommen, wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte. Die rund 130 000 Tarifbeschäftigten erhalten damit in zwei Schritten mehr Geld. Zum 1. Oktober 2018 steigen die Löhne und Gehälter um 3,0 Prozent, ein Jahr später um weitere 2,1 Prozent. Zudem wird es eine Einmalzahlung von 250 Euro geben. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 28 Monaten. Erstmalig können die Postbeschäftigten zwischen Geld und Freizeit wählen. Die Tariferhöhungen können sie in 60 Entlastungsstunden umwandeln.