Roaming: Betriebsrat der Telekom warnt

Bonn Lokale Roaming-Pflichten in Deutschland würden nach Ansicht des Betriebsrats der Deutschen Telekom Tausende Arbeitsplätze gefährden. „Käme so ein Roaming, würden unsere Investitionen entwertet und künftige Ausgaben in die Infrastruktur und somit auch ins Personal müssten abgesenkt werden“, sagte Telekom-Betriebsratschef Josef Bednarski der Deutschen Presse Agentur. Auf lange Sicht müsste also deutlich Personal eingespart werden – bei den drei Netzbetreibern Telekom, Telefónica und Vodafone, die in den Netzausbau investieren, wäre insgesamt eine fünfstellige Zahl an Arbeitsplätzen vom Rotstift bedroht, sagt er.

Das lokale Roaming – faktisch die Mitnutzung von Strukturen durch Konkurrenz – ist ein Vorschlag der Bundestagsfraktionen von Union und SPD, damit Verbraucher in Funklöchern in Gebieten auf dem Land kostenlos mit anderen Netzen verbunden werden. Bednarski hält das für „Populismus“ fernab der wirtschaftlichen Realität.

In diesem Frühjahr steht die Auktion von Frequenzen der neuen Mobilfunkgeneration 5 G an, die Technologie mit ihrem schnellen Internet ist besonders für die Industrie wichtig. Die Bundesnetzagentur hat in ihren Vergaberegeln bisher auf Roamingpflichten verzichtet – sie setzt darauf, dass die unterschiedlichen Firmen der Branche miteinander verhandeln.