Telekom mit mehr Umsatz und Gewinn

Bonn Die Deutsche Telekom hat wieder von gut laufenden Geschäften in den USA sowie von Zukäufen profitiert. Im Zeitraum Juli bis September legte der Umsatz zum Vorjahreszeitraum um 4,8 Prozent auf 20 Milliarden Euro zu – ein Rekord, wie das Bonner Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Konzernüberschuss kletterte in dem Zeitraum unerwartet stark auf 1,4 Milliarden Euro, bereinigt um Sondereinflüsse war das ein Plus von 7,5 Prozent. Telekomchef Tim Höttges war sehr zufrieden. Die Firma stehe „voll unter Dampf“, erklärte er.

Der global aufgestellte Konzern sieht sich auch in Deutschland auf Kurs, wo die Telekom viel Geld in den Ausbau des Mobilfunks und des Festnetzes steckt. Die Zahl der Haushalte mit schnellen Internetanschlüssen stieg den Angaben zufolge binnen eines Jahres um 20 Prozent auf fast 14 Millionen.

Sehr gefragt ist die Datenflatrate der Telekom – mit „Stream On“ können Kunden auf bestimmten Apps Musik, Videos oder Spiele streamen, ohne dass dies auf ihr monatliches Datenkontingent angerechnet wird. Ende September verzeichnete „Stream On“ 2,8 Millionen Kunden, 80 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.