Weniger Strom exportiert

Bayreuth

90:70-Sieg In Bayreuth Baskets Oldenburg feiern Dreier-Festival

Bis zur 13. Minute führten die Baskets dank schon neun Dreiern 42:20. Zum Matchwinner avancierten Philipp Schwethelm und Nathan Boothe, die jeweils 19 Zähler sammelten. Am Sonntag tritt Oldenburg in Würzburg an.