Borkum /Geesthacht Die zahlreichen Windräder in der Nordsee verändern einer neuen Studie zufolge auch die Windverhältnisse selbst. Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums Geesthacht (HZG) haben mit Satelliten-Radarbildern und meteorologischen Messungen auf der Forschungsplattform Fino-1, die 50 Kilometer vor der Insel Borkum in direkter Nähe zu dem Windpark Alpha Ventus liegt, untersucht, wie Windkraft-Anlagen in der Deutschen Bucht die Windverhältnisse zum Teil abschwächen, teilte das Zentrum am Donnerstag mit.

Derzeit drehen sich mehr als 1000 Windräder über der Deutschen Nord- und Ostsee. Bis zum Jahr 2030 soll die Kapazität der Offshore-Parks auf 15 Gigawatt ausgebaut werden. Studienautor Johannes Schulz-Stellenfleth rechnet mit mehr als 2500 Windrädern bis 2030. Damit diese sich nicht gegenseitig den Wind wegnehmen, werden Satellitenbilder analysiert, um die Modelle der Windverhältnisse zu verbessern.

Radarbilder der Satelliten Sentinel-1 und TerraSar-X erfassen die Rauigkeit der Meeresoberfläche der Nordsee. Da Wellen in der Nordsee vor allem durch Wind entstehen, lassen die Bilder Rückschlüsse auf die Windverhältnisse zu. Noch bis zu 70 Kilometer hinter den Anlagen der Offshore-Windparks konnten die Wissenschaftler großräumige Windschatten, sogenannte Wakes, erkennen. Die Wakes entstehen, weil die vorderen Windräder den Wind abbremsen. Innerhalb der ersten zehn Kilometer ließen Radarsignale aber auf eine erhöhte Rauigkeit schließen – was mit den Turbulenz durch die Turbinen erklärt wird.