Borkum /Leiden /Frankfurt „Billy“-Regal trifft Nordsee-Windpark: Die Ingka Group, Eigentümer der meisten Ikea-Möbelmärkte, steigt bei „Veja Mate“, dem zweitgrößten Offshore-Windpark Deutschlands, ein. Wie das Unternehmen mit Sitz im niederländischen Leiden jetzt mitteilte, beteiligen es sich ebenso wie Commerz Real mit jeweils mehr als 200 Millionen Euro an der Projektgesellschaft des etwa 95 Kilometer nordwestlich von Borkum gelegenen 402-Megawatt-Windparks.

Ein Konsortium, zu dem neben Ingka und der zur Commerzbank-Gruppe gehörende Commerz Real auch noch die deutschen Investmentunternehmen KGAL und WPD Invest gehören, übernimmt demnach 80 Prozent an dem Offshore-Projekt von den bisherigen Eigentümern Highland Group, Copenhagen Infrastructure Partners und Siemens Financial Partners. Letztere werden weiterhin 20 Prozent halten. Das gesamte Transaktionsvolumen belaufe sich inklusive Fremdkapital auf 2,3 Milliarden Euro. Die Ingka Group hält dabei nach eigenen Angaben künftig 25 Prozent an dem Nordsee-Windpark.

„Mit diesem 25-prozentigen Anteil machen wir einen weiteren Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, bis 2020 mehr Energie aus erneuerbaren Quellen zu produzieren als zu verbrauchen“, sagte Ingka-Manager Krister Mattson. Zudem helfe die Investition in Windparks dabei, die Finanzkraft des Unternehmens zu stärken. Die Ingka Group, ehemals Ikea Group, ist größter Ikea-Franchisenehmer mit 367 Märkten in 30 Ländern.