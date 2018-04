Borkum /Oldenburg Im Offshore-Windpark „Alpha Ventus“, rund 45 Kilometer vor Borkum, hat es am Freitagabend einen Unfall gegeben. Wie das Oldenburger Energieunternehmen EWE, das an dem Windpark beteiligt ist, am Samstag mitteilte, ist aus bislang ungeklärten Ursachen der hintere Teil einer Gondel-Außenverkleidung ins Meer gestürzt. Eine Gefährdung von Personen oder der Umwelt bestehe nicht.

Die Betreiber umliegender Windparks seien darüber informiert worden, dass Teile im Wasser treiben könnten. Mehrere Schiffe hätten sich an der Bergung von Bruchstücken beteiligt. Ebenso seien das Havariekommando in Cuxhaven und die Verkehrszentrale Wilhelmshaven einbezogen worden.

Bei der Anlage handelt es sich laut EWE um eine „Adwen M5000“ (früher Areva), von der insgesamt sechs im Park verbaut sind. Die übrigen fünf Anlagen des Typs liefen aus präventiven Gründen derzeit nur im Trudelbetrieb. Insgesamt kommen im Testfeld „Alpha Ventus“, dem ersten deutschen Offshore-Windpark, zwölf Anlagen zum Einsatz. Die übrigen sechs Anlagen stammen vom Hersteller Senvion.

Betreiber des Windparks ist die Gesellschaft DOTI, der neben EWE auch noch die Energiekonzerne Eon und Vattenfall angehören.